賴清德提8年編1.25兆！媒體人揪2034才執行完畢：陸若2027攻台怎應對？

總統賴清德26日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱政府將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算。期間賴一度稱說，大陸將在2027年武統台灣，事後改口稱是武統台灣「的準備」，總統府也回應是錯誤的片面解讀。不過，資深媒體人單厚之提出1貓膩，引發熱烈討論。

總統賴清德日前提未來8年將編列1.25兆元國防預算。（資料照／中天新聞）

賴清德提到，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

賴清德還表示，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費。

對此賴清德宣布，預計在2026至2033年這8年期間，投入1.25兆的軍購特別預算分期編列，單厚之28日在《美麗島電子報》發表評論指出，賴清德撤回2027武統論述，關鍵就在和美國總統川普（Donald Trump）不同調，而且還有和川普「對著幹的嫌疑」，這會對台美關係帶來政治風險。

單厚之還指出，當中更深層的矛盾，在於預算設計本身。軍購分8年分期編列，預計要到2034年才執行完畢，倘若2027年台海真的發生戰爭，這筆預算顯然是「緩不濟急」。

資深媒體人單厚之。（資料照／中天新聞）

單厚之也質疑，若兩岸很快將發生戰爭，政府正常的動作應該是要趕快催促美國交付「延宕已久的66架F16-V和其他的武器」，而非匆促批准一筆連項目與交貨期程、報價細節皆未透明的軍售支出，這才是真正迫切的課題。

此外，單厚之也提出更多質疑，若是兩岸真如賴清德所說如此兵凶戰危，政府為何不盡快解決國軍編現比不足、志願役大量退出的問題？而且在明知不會贏的情況下，還把《財劃法》當政治操作，挑撥南北對立？若真的武統在級，政府怎還有心思去炒作陸配參政問題？

單厚之認為，賴清德的「陸2027年武統台灣說」，戳破了民進黨抗中保台的假象，認為其在保衛台灣上毫無想法和作為，而是當成謀取政治利益的工具和無線提款機。

美國總統川普。（圖／美聯社）

單厚之總結，民進黨的抗中保台，其實是關起門來打自己人、扣在野黨帽子、欺壓陸配，一切的一切都是為了選舉，換取選舉紅利才是真正目的。單厚之也提到，川普第一任的國安顧問波頓提出警告，川普可能因和北京交易而出賣台灣，即便繳了再多的保護費，稍有不慎就可能翻車。

