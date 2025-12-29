賴清德揭中國五大威脅 強化台灣之盾止戰

總統賴清德視察國軍部隊。(總統府提供)

總統賴清德昨(28)日接受三立電視《話時代人物》專訪指出，中國已對台灣發動涵蓋國家主權、國家認同、軍事滲透、統戰交流及產業吸納等「五大威脅」，對台灣安全與社會穩定造成長期而深層的衝擊。





賴總統強調，台灣必須持續強化自我防衛能力，提高「豪豬戰略」力道，才能有效嚇阻侵略、避免戰爭發生；身為總統兼三軍統帥，其最大使命就是維護國家安全與區域和平穩定。





賴總統表示，第一項威脅是中國對台灣國家主權的侵害，包括斷交、法律戰、扭曲聯合國2758號決議，並宣稱依據「開羅宣言」、「波茨坦宣言」台灣屬於中國，甚至以軍機、船艦侵擾台灣周邊空域與海域，直接挑戰台灣主權。第二項則是混淆國家認同，透過操作「一中」論述，企圖削弱台灣社會對自身國家定位的認知。

賴總統指出，第三項威脅是中國持續滲透、吸收現役與退役軍人從事間諜活動；第四項則是藉由交流名義進行統戰，針對村里長、民意代表、社團及宗教團體賦予政治任務，試圖影響台灣民主運作；第五項則是透過設立「融合區域」，吸引台商與青年赴中發展，削弱台灣產業與社會韌性。





在國防布局方面，賴總統說明，政府規劃分8年編列新台幣1兆2500億元特別預算，打造以分層防禦、高度感知與有效攔截為核心的「台灣之盾」。該系統將透過人工智慧串連衛星、雷達、無人機，以及美製與國造飛彈、防空與反無人機系統，建構完整防護網，以保存戰力、確保關鍵基礎設施與民眾生命財產安全。





談及產業政策，賴總統指出，除半導體外，涵蓋航太、衛星通訊、無人載具與軍工的國防產業，生物科技，以及亞太資產管理中心，皆可望成為台灣未來新的「護國神山」，以堅實國力作為和平的後盾。