賴清德揭中國對台五種威脅 在野路線就是一中同表

賴清德總統今接受媒體專訪時提到，中國對台已經發動五種威脅，包含對國家主權威脅、對國家認同混淆威脅、吸收軍方為間諜、透過交流進行滲透和統戰，設立共融區域吸引台商和年輕人。賴也直言，在野現在的路現就是一中同表，並認同兩岸戰爭已經在進行了，只是沒有炮聲。

賴清德表示，中國目前已經發動五種威脅，第一個就是對國家主權，中華民國主權的威脅，例如斷交、法律戰，扭曲聯合國2758號決議文，最近又講說根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，台灣是屬於中華人民共和國的一部分，或者他們飛機船艦，進入到我們的領空，這些都是主權的侵犯。

賴清德指出，第二個就是對台灣國家認同的混淆威脅，所以過去在野黨講，九二共識是一中各表，但現在在野已經不講「各表」了，其實他們現在的路線，基本上就是「一中同表」，而那就是國民黨前主席洪秀柱的路線，另外，在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

賴清德提到，第三個是，中國不斷地對軍方，不管是現役軍人，或者是退役軍人的滲透，吸收他們為間諜，可以看到這段時間以來，不管檢調單位，偵辦了許許多多的間諜案，法官、法院與司法案的判決也越來越重。

賴清德指出，第四是台灣人民本來就是很善良，希望能夠透過交流合作，增進雙邊的情誼，但是中國利用交流的時候，來進行滲透跟統戰的目標，最常見的就是，邀請村里長、民意代表、社團、宗教等去交流，然後賦給予政治任務，來進行台灣社會的影響。

賴清德表示，第五個威脅是因為在中國設立「共融區域」「融合區域」，吸引台商、年輕人過去。這五大威脅對台灣影響非常大。主持人詢問，所以戰爭已經在進行了，只是沒有炮聲？賴清德點頭說「對」。

