賴清德揭台美關稅談判秘辛！半夜緊盯談判 從芒果吃到燒餅夾蛋

台美對等關稅日前出爐，獲得15％不疊加的成果，總統賴清德今（27）日接受媒體專訪時透露，過去9個多月以來，整個行政團隊、談判團隊開會因應過程，由於美國的白天是台灣的晚上，因此經常半夜時刻緊盯談判進程，從夏天談到秋天，然後到冬天，他並分享開會時吃芒果的照片，此外晚上的宵夜則是吃燒餅夾蛋。

賴清德接受民視《台灣最前線》專訪今晚播出，主持人問到，談判9個月，這段時間是否日夜會顛倒？賴清德指出，就是要緊盯著過程，從4月2日開始，看到32%，整個行政團隊，不管是總統府，國安會，行政院或跨部會包括好比說外交部，包括農業部，經濟部，還有包括交通部等相關的部會，大家都集思廣益。

賴清德接受民視《台灣最前線》專訪時分享在台美關稅談判期間開會吃芒果。（圖／總統府提供）

賴清德並指出，當美國提出意見，團隊便會立即召開緊急會議，集思廣益進行共同決策，談判過程中，「我們在台灣都待命，過著美國時間」，半夜時刻緊盯判進程，「團隊遇到困難，我們必須及時給予幫助」。他談到，希望能提供即時協助，讓談判團隊能第一線，很迅速因應美國提出的各種問題，因此「整夜沒睡」的狀況也是有，但大家戰鬥力很強、都撐過來了。

賴清德回憶，他們不是只有白天、晚上開會，有時候星期六、日也會到總統府加班，他也分享團隊討論時，桌上放著「台南芒果」照片，並笑稱當時是夏天，關稅從夏天談到秋天、秋天談到冬天，是一段漫長的談判過程，後來消夜點心也換成「燒餅夾蛋與豆漿」，讓大家補充體力。

至於美方是否給台灣國會批准協議時限？賴清德坦言，目前沒有確定的時間，美國總是希望盡快通過，把此事正式底定，台灣就按照約定到美國投資，美國也按照約定協助台灣，促進雙邊投資與產業合作。

