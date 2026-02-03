賴清德揭示台美合作三大戰略方向 盼立院依法審查關稅談判成果

賴清德台美經濟繁榮夥伴對話記者會

總統賴清德今天（3日）上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，賴清德、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫等人出席，對外說明台美合作進展及後續推動方向。

賴清德記會中指出，「台美經濟繁榮夥伴對話」主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱，台美未來合作的三大戰略方向，包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為2大目標，讓台灣產業能夠更進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德並呼籲，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬、跳脫政黨窠臼，共同守護得來不易的談判成果。

總統賴清德（圖）3日在總統府主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。（中央社）

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議1月27日在華府落幕，台美雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等七大領域達成共識，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，強調台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色。

賴清德表示，上周第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），在美國華府舉行。這個台美經濟對話機制是在美國總統川普第一任任期內所創立，上周的會議則是 川普在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大意義。

賴清德談到台美未來合作的三大戰略方向，包括，第一，強化「經濟安全」。面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的非紅供應鏈。

他說，第二，打造「創新經濟」。台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。

賴清德說，第三，發展「繁榮未來」。這屆EPPD會議，議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。這樣的成果清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。