賴清德揭運動部未來將朝推動全民運動等三面向發展

賴清德總統今（13）日上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」時表示，運動部未來將朝推動「全民運動」、強化「競技運動」、促進「運動產業發展」等三面向發展，政府會繼續與運動界站在一起，盼團結合作，讓臺灣運動發展更上層樓。

總統致詞時，首先感謝宏道運動發展基金會林鴻道董事長，長期出錢出力投入運動領域，讓選手能跳得更高、跑得更快、游得更快、出拳更有力，站上更多國際舞台、贏得更多獎牌，為國家爭取更多光榮。

總統表示，今天很榮幸頒發「終身成就獎」予林輝雄教練，林教練的外號是「四角」，因為他守時、守信、守紀律、又守訓，訓練內容絕不偷工減料，長年秉持這樣的精神，深受體育界及學生的欽佩與愛戴。

他說，林教練為雲林農家子弟，從小體弱，但投入運動後讓身體變好，也找到人生方向，雖然家境辛苦，但更能感同身受學生的困難，常常自掏腰包幫學生繳學費、提供生活費，也重視孩子的品格教育。今天能頒發此獎項，要向在基層辛苦耕耘的教練表達最誠摯的敬意。

總統指出，宏道運動發展基金會目的是要向下扎根，為運動選手分擔重量，站在背後給予力量，並在前方給予方向。運動部成立的精神也是如此，未來將朝「全民運動」、「競技運動」及「運動產業發展」三個面向發展。

他說，包括推動「全民運動」讓國人更健康、國家更強，讓每個人都能享受運動的樂趣；強化「競技運動」，幫助有志在國際賽場上追逐夢想的運動選手，可以為國爭光；促進「運動產業發展」，建立教練、行政、物理治療師、運動防護員的完整體系。

總統強調，政府會繼續與運動界站在一起，盼團結合作，讓臺灣運動發展更上層樓。並親自頒獎予本年「終身成就獎」得主林輝雄教授。

