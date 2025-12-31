賴清德揮國旗唱國歌！國政茶敘沒見到的韓國瑜見到了、還朝鄭麗文方向揮手

賴清德與韓國瑜在元旦升旗典禮握手。 圖：翻攝自賴清德YT

[Newtalk新聞] 總統賴清德與副總統蕭美琴今（1）日上午出席「115年元旦總統府升旗典禮」。賴清德日前原本邀約立法院長韓國瑜一同國政茶敘，不過韓拒絕，兩人未能相見，終於在今日見面並互相揮手致意。此外，國民黨主席鄭麗文也出席此次升旗典禮，總統有往鄭的方向揮手，但並無更多互動。

賴清德與蕭美琴出席元旦升旗典禮揮舞國旗向民眾致意。 圖：翻攝自賴清德YT

賴清德、蕭美琴今上午出席元旦升旗典禮，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，也向現場國人揮手致意，並在四大醫護公會代表及極地超馬選手陳彥博領唱下，與民眾齊唱國歌。國旗隨後在國旗歌演奏聲中緩緩升起。

升旗典禮結束後，賴清德與蕭美琴步上舞台，向參與典禮人員揮手致意，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護台灣健康。

賴清德在進場時分別與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞握手致意。他也朝向鄭麗文的方向揮手，不過兩人並未有更多互動。

鄭麗文今披戴國旗圍巾，也拿著國旗，並站在國安會秘書長吳釗燮的後方。升旗典禮結束後，鄭麗文則與韓國瑜拍照留念。

此外，總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、鄭俊昇，以及「中華民國醫師公會全國聯合會」理事長陳相國、「中華民國中醫師公會全國聯合會」理事長蘇守毅、「中華民國牙醫師公會全國聯合會」理事長陳世岳及「中華民國護理師護士公會全國聯合會」理事長陳麗琴皆有出席升旗典禮。。

