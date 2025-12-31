賴清德揮小國旗參加總統府升旗典禮！握手韓國瑜、與鄭麗文零互動
[Newtalk新聞] 今天是2026年元旦，總統府舉行升旗典禮，賴清德總統、副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及國民黨主席鄭麗文等朝野領袖共同出席。賴清德手拿小國旗進場，到場時也與卓榮泰、韓國瑜握手致意，韓國瑜熱情祝福「新年快樂、新年快樂！」賴清德也開心微笑，但鄭麗文所站位置較遠，雙方並無互動。
今天台北仍在下雨，氣溫只有約15度，不過仍有不少熱情民眾穿著雨衣，到總統府前參加升旗典禮。今年總統府元旦升旗典禮由四大醫事團體共同擔任主辦單位，賴清德約上午6點30分在蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下入場，賴清德手上揮舞小型國旗，並依序與卓榮泰、韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察院副院長李鴻鈞等握手致意。
隨後升起典禮開始，國歌領唱團由醫護人員及極地超馬選手陳彥博組成，唱國歌時賴清德與蕭美琴等政要都開口唱國歌，而向國旗敬禮後禮成，賴清德與蕭美琴向現場群眾揮手致意後離場。陳彥博將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約433公里，為3月1日北極圈賽事模擬訓練。
總統府前元旦升旗典禮，依往例都會邀五院院長及在野黨領袖參與。2004年，國民黨時任黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜一同率支持者參加總統府前升旗活動；2007年，國民黨主席時任馬英九也曾參加總統府前升旗，但連戰、馬英九都僅在管制區外與民眾一同升旗。
國民黨在野時多半自辦元旦升旗活動，鄭麗文是國民黨在野時期第3名參加總統府前元旦升旗的黨主席，但所站位置較遠，賴清德沒有和她互動。民眾黨主席黃國昌則未出席總統府前升旗，民眾黨發言人張彤聲稱：「在哪個地方、哪個場合，參加升旗典禮並非重點，最重要的是心中有沒有國家。」然而，黃國昌選擇出席新北市政府的升旗典禮，為個人選舉衝刺。
