賴清德搶年輕票！董智森揭失利主因：憂蔡英文人馬蠢動

民進黨青年部舉辦的「春季破浪營」日前落幕，總統賴清德親自為學員授課並期勉勇敢追夢。資深媒體人董智森分析，2024總統大選賴清德年輕選票大量流失，除了民眾黨創黨主席柯文哲的因素外，賴清德本身的表現與說話方式都無法獲得年輕族群青睞。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

董智森1日在中天《週末大爆卦》節目中指出，2024年總統選舉有3組候選人，賴清德年紀最輕，柯文哲、新北市長侯友宜都比他年長，但賴清德卻是三人中最老氣的，不論穿著或講話方式皆是如此。他表示，賴清德在總統選舉時年輕選票大量流失，除了柯文哲的因素，賴清德所展現的形象與說話方式都無法贏得年輕人支持。

廣告 廣告

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

董智森進一步分析，現在選舉都在爭取年輕選票，各陣營普遍認為年輕人較容易接受新的論述。過去柯文哲之所以受歡迎，是因為年輕人對藍綠執政感到厭倦，認為政壇混亂，對藍綠陣營都不信任，只信任白營的阿北。

董智森表示，今年年底即將舉行選舉，賴清德最近積極拉攏年輕選票。他認為賴清德意識到光靠青鳥支持不夠，因為青鳥讓他吃了敗仗，顯示年輕人對他的支持度不足，因此必須大力爭取。

董智森點出，「春季破浪營」實際上是選舉年輕人的戰鬥營，包括苗栗縣長參選人陳品安等人都參與其中。賴清德將年底選舉視為2028年總統大選前哨站的期中選舉，對他而言相當重要，因為周遭虎視眈眈，他最大的敵人似乎是前總統蔡英文人馬的蠢蠢欲動。

延伸閱讀

被抓包拿盜版Labubu？吳欣岱怒轟北市府還自稱受害者

黃仁勳過年前再來台？蔣萬安：北市府本週召開輝達總部審議會

凌濤分享二寶38週「隨時報到」 曬合照張善政讚：婚育政策六都第一