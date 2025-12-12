賴清德撂重話！轟藍白嚴重影響國安 羅智強怒反擊

總統賴清德今（12）日找民進黨51位立委吃便當，痛批藍白嚴重影響國家安全、社會安定。國民黨團書記長羅智強則反擊，賴政府的貪腐、無能、獨裁早已到没藥醫的地步。

羅智強敬告賴清德，赴立法院向代表2300萬民意的國會報告，是總統的憲政義務，不是權力。（圖取自羅智強臉書）

羅智強指出，國會三讀通過的法律可以違憲不執行、連傾綠學者都批判，獨立機關委員可以擺爛不提名，卻編列上兆軍購預算掏空台灣年輕人的未來。更可悲的是，軍購卻量身訂做找個没經驗的裝潢公司充當軍火商，背後靈是誰？賴清德不只無能，更是只有一個「爛」字可以形容。總統還有何資格對藍白指手畫腳呢？

羅智強強調，賴清德上任以來，財劃修法推翻自己過去的主張，非洲豬瘟找不到入侵台灣的破口，財劃修法、軍人加薪法案、警消提高所替代率法案國會完成三讀，政府卻毀憲亂政不執行。遇到天災要等到全民當起鏟子超人，政府才開始認真救災。

總統賴清德今日找民進黨51位立委吃便當，痛批藍白嚴重影響國家安全、社會安定。（圖/資料照）

羅智強直言，大法官會議、NCC、中選會都因賴清德、卓榮泰的瀆職擺爛而陷入停擺。當大韓民國稱我國為中國（台灣）時，外交部卻束手無策。但這個政府、這個內閣有錯永遠都是別人的錯，毫無反省能力。像個永遠長不大，只會找大人哭鬧的小孩。

羅智強痛批，現在中華民國總統及行政院長恣意妄為，毀憲亂政才是政府最大的危機。請總統告訴國人，6600億元軍購遲遲未到貨，如何保證1.25兆元天價國防預算不會重蹈覆轍，有錢買天價的軍火，卻不肯多花一塊錢照顧奉獻國家一生軍公教的晚年生活。國營事業中油、台電、台糖、台水過去都是政府的金雞母，到你手上卻變成政府無底洞的錢坑，如今又找完全没有火藥運輸專業的裝潢公司購買上億元軍火？

羅智強敬告賴清德，赴立法院向代表2300萬民意的國會報告，是總統的憲政義務，不是權力。32比0大惡罷的結果，賴清德顯然沒有學到教訓！請賴清德到立法院向全民說個清楚，講個明白，賴清德也是人民選出來的，同樣應該受到全民監督。

