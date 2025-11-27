賴清德擬再加碼軍購 傅崐萁：武器何時交貨？誰來使用？

總統賴清德。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

總統賴清德昨以北京訂2027年「武統台灣」為由，要推近1.3兆元國防特別預算。立院國民黨團總召傅崐萁今質疑，軍購買這麼多武器何時交貨？誰來用這些武器？批賴完全不是真心的愛台灣這塊土地，否則應好好守護國軍。

對於是否退回總預算？傅崐萁表示，國會通過法律必須執行，這是最基本底線，這樣什麼事都可以商量，但若連國會通過的法律都要踐踏，對這樣的一個政權是不可能來妥協的，軍人加薪只是其中一環而已。

傅崐萁也提到，賴清德政權對已經通過的國會的法律案完全不實施，行政院非常非常不尊重國會，昨天賴又表達要增加400億美元國防軍購，總預算目前的僵局要怎樣解決？

傅崐萁批評，賴清德政治操作，要把整個推向戰火邊緣，把台灣變成火藥庫。

