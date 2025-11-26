賴清德擬增1.25兆國防預算 陸國台辦譏「任外部勢力予取予求」

總統賴清德投書《華盛頓郵報》宣布追加400億美元（約1.25兆元新台幣）國防預算，並召開國安高層會議確認該預算將在未來8年編列。對此，大陸國台辦強烈抨擊，指民進黨當局此舉任由外部勢力予取予求，是將把台灣推入災難境地。

總統賴清德投書外媒宣布追加400億美元國防預算。（圖／翻攝臉書「賴清德」）

賴清德於投書中稱台灣政府將大幅增加國防預算，明年將升至國內生產毛額（GDP）的3.3％，承諾在2030年提升至5％，強調推出「歷史性的400億美元國防特別預算」，是在彰顯台灣捍衛民主的決心。

大陸國台辦26日上午舉行例行記者會，經濟局長兼任新聞發言人彭慶恩針對賴清德投書內容表示，「民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生、發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。 統一大勢不可阻擋，『倚美謀獨』註定失敗，『以武謀獨』必將自取滅亡」。

大陸國台辦新聞發言人彭慶恩主持例行記者會。（圖／央視）

另記者會上有媒體問及美國美中經濟與安全評估委員會在報告中建議台灣資助菲律賓升級改造軍事基地一事，彭慶恩也提出嚴厲批評，指出相關言論再次表明「在美國人眼中，台灣真正的價值就是『肥肉』和『提款機』，是遏制大陸的棋子、服務美國的工具。 民進黨當局沒有能力維護台灣民眾的正當利益，反而大肆揮霍島內的血汗錢，對美輸誠獻媚，結果必然是被用後即棄」。

