賴清德擬開放1孩家庭聘移工 托盟調查：9成保母反對

賴清德總統日前接受媒體專訪時指出，擬開放家中有1名小孩的家庭即可聘僱家庭幫傭，托育及就業政策催生聯盟18日公布調查指出，逾9成的保母反對開放一孩家庭聘幫傭，反對原因包括憂心衝擊工作權等，勞動部長洪申翰18日受訪時表示，會與衛福部一起進行外籍幫傭政策評估，也願意聆聽各界聲音。

托盟調查發現，約85％女性認為應要對申請外籍幫傭的家庭設下限制，如身心障礙、特殊需求兒童，2位6歲以下孩童及單親等，僅有15.2％認為不應限制；最多女性認為的最優先托育政策中，52.7％應落實彈性工時或友善職場、48.3％要求應落實兒童托育安全、44.8％建議應擴大公共托育資源為多，僅有18.4％認為應開放外籍幫傭申請限制。

托盟表示，代表多數民眾對於引進外籍幫傭的看法在於育兒照顧工作的壓力和密集程度，就算要開放更多外籍幫傭，仍是要給照顧壓力及照顧密度最高的家庭，而不是毫無條件開放給所有育兒家庭；若要改善托育政策，應著重於體職場勞動環境改善及托育服務的優化，多數女性仍想要的是可以兼顧家庭的職場及安心的托育服務。

此外，針對保母調查顯示，逾9成保母反對開放「一孩家庭可聘外籍幫傭」，理由包括「剝奪國民工作權，也嚴重影響國人薪資無法提升」等理由，托盟也質疑，賴清德總統想要支持台灣育兒女性，但無差別開放外傭，根本違反民眾期待。

