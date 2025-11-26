賴清德擬1.25兆國防預算 國台辦批：浪費民生錢買武器

國台辦發言人彭慶恩今批台灣編列國防預算是浪費錢。（翻攝自微博）

總統賴清德今（26日）宣布，政府將提出高達1.25兆元的國防特別預算，以強化台灣的防衛能力，對此，中國國台辦批評，此舉是把用於民生經濟的錢浪費在購買武器上、討好外部勢力，並再度重申對台立場。

賴清德近日投書《華盛頓郵報》提出，台灣將編列金額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，並於今早說明相關內容，他表示，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」與預算設計，未來8年投入預算，用於強化國防戰力，因應中國的威脅。

對此，國台辦發言人彭慶恩今日在例行新聞發布會批評，「民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將原本可以用來改善民生、發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。」

彭慶恩並再次重申中方對台立場，強調「統一趨勢不可逆」，並指「倚美謀獨」與「以武謀獨」不可能成功。