賴清德支持卓榮泰不副署財劃法 盧秀燕微笑未回應

盧秀燕未回應政院不副署財劃法引發的朝野爭議。資料照 台中市政府提供



行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的財政收支劃分法再修正案，創下憲政首例，並獲總統賴清德支持。台中市長盧秀燕今（16日）主持市政會議前，媒體詢問看法，盧微笑走過並未回應。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於15日公告。卓榮泰昨舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。賴清德總統昨深夜錄影表達支持卓榮泰依憲法第37條所賦予的權力，不予副署財政收支劃分法。

台中市政府財政局日前回應，11月14日立法院三讀通過再修版財政收支劃分法，保障各地方政府獲配中央補助的比率及額度。市府籲請行政院儘速執行，以落實解決修法前地方自有財源普遍不足困境，實質增裕地方財源，提高地方財政自主權並加速建設發展。

