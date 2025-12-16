賴清德支持卓榮泰不副署財劃法 翁曉玲變更議程追究質詢

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院司法及法制委員會本週四議程，原安排「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」議題質詢。不過由於賴清德總統昨深夜表達支持行政院長卓榮泰依憲法第37條所賦予的權力，不予副署「財政收支劃分法」，召委翁曉玲決定增列議程，針對行政院長不副署、總統不依法公布施行追究法律責任進行專題報告並備質詢。

翁曉玲增列議程為「邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就立法院三讀通過之法律經行政院依『中華民國憲法增修條文』第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究進行專題報告，並備質詢。」

