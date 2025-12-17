賴清德支持卓榮泰不副署 學者：走投無路下的手段

總統賴清德。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德表達支持。對此，高雄科大科法所教授羅承宗今（17） 日表示，行政院已經窮盡一切救濟程序，提覆議遭否決、大法官遭杯葛，在山窮水盡、走投無路狀況下，只剩下不副署的選擇。他並說，「副署權」也作為行政、立法好好坐下來談的一個契機，心平氣和地看國家下一步要怎麼走。

羅承宗表示，總統的談話，凸顯此次問題並非只有《財劃法》單一問題，而是從去年以來所有問題的加總，一方面，立法院恣意立法，一連串法案已經侵犯行政權，如軍警加薪、立委助理費除罪化、黨產條例排除救國團、反年改修法等，以及立法院癱瘓憲法法庭，讓大法官無法運作；另一方面，點出問題之餘，總統也在談話中釋出善意，重申願意到立法院做國情報告，同時希望立法院可以冷靜下來，「撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」，向朝野遞出橄欖枝。

羅承宗指出，閣揆不副署，其一，面對行政院已經窮盡一切救濟程序，如提起覆議遭立法院否決、提出大法官人選被立法院嚴格無情杯葛，在山窮水盡、走投無路狀況下，只剩下不副署的選擇；其二，代表立法院制定出來的法案，行政權一概不想再幫立法院背書，這對於立法院是很大的侮辱；其三，透過「副署權」，也作為行政、立法好好坐下來談的一個契機，心平氣和地看國家下一步要怎麼走。

針對國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，羅承宗直言，「連預算都還沒有付委，要砍什麼薪水？」明年度中央政府總預算早在今年八月就已經送到立法院，立法院卻擺到現在還沒審查，「請問立法院擺爛多久，擺到現在連排審都還沒審，還好意思講要嚴審預算？」

羅承宗表示，立法院的兩大權力為預算權和立法權，但去年中央政府總預算最後審查通過的數字為何，至今仍是謎團，今年度中央政府總預算又擱置審查。他批，「不上班的不是賴清德，是妳（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有妳」。

