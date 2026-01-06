賴清德支持度慘跌！「這件事」成分水嶺 林濁水批 : 缺乏遠見魄力

近期多份民調顯示，總統賴清德的滿意度雖有回升趨勢，但仍低於不滿意度。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 近期多份民調顯示，總統賴清德的滿意度雖有回升趨勢，但仍低於不滿意度。對此，前立委林濁水昨（5）日接受政論節目《中午來開匯》專訪時分析指出，賴清德與民進黨的支持度自去年「大罷免」後便開始出現明顯下滑，且民進黨在憲政及民生議題上屢屢碰壁，更加劇支持度萎縮。

林濁水表示，依據多份民調結果，賴清德的不滿意度普遍高於滿意度。例如，部分民調顯示不滿意度達 52%，滿意度僅 40%；台灣民意基金會董事長游盈隆主持的最新調查中，不滿意度亦高達 48%，滿意度為 43%。他指出，綜合 5 至 6 家民調，民進黨自大罷免以來，在相關議題上幾乎皆呈現「滿江紅」現象，對總統個人也造成政治傷害。

廣告 廣告

林濁水分析，大罷免之前，賴清德滿意度長期高於不滿意度，但大罷免失利後支持度迅速崩盤，即使在經濟與外交表現不俗的情況下，民進黨一旦在憲政或民生議題上受挫，也必須承擔政治代價。他強調，民進黨過去以「民主陣線」起家，如今在相關議題上全面受阻，令人感到諷刺。

針對憲政爭議與朝野法案僵局，林濁水指出，過去一年台灣經歷國會擴權、《憲訴法》修法、《財劃法》修正等議題，都面臨憲政爭議。他認為，爭議核心在於憲法體制問題，朝野必須正視並進行改革，否則爭議將持續不斷。林濁水回顧 1991 年國會全面改選及 2004 年國會減半的修憲歷程指出，過程極為艱辛，但當年仍能完成修憲；相比之下，如今民進黨缺乏遠見與決心，在憲政議題上裹足不前，導致爭議難以收拾。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….