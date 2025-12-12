賴清德支持政院反制立院 國民黨團：這總統只有一個「爛」字可形容

總統、民進黨主席賴清德邀請黨內立委便當會，立委鍾佳濱、吳思瑤在會後轉述。陳祖傑攝



記者周志豪／台北報導

總統賴清德今與民進黨立委便當會，表態支持行政部門運用「不副署」或「副署後不執行」方式制衡立法院。國民黨團書記長羅智強批評，賴政府貪腐、無能、獨裁早已到没藥醫地步，國會三讀通過的法律違憲不執行、獨立機關委員擺爛不提名，卻編列上兆軍購預算掏空台灣青年未來。

羅智強認為，中華民國總統與行政院恣意妄為，毀憲亂政才是當前政府最大危機；這總統不只無能，更是只有一個「爛」字可形容。總統還有何資格對藍白指手畫腳？

羅智強表示，賴清德上任以來，對財劃修法修法立場推翻自己過去主張，財劃法修法、軍人加薪法案、警消提高所替代率法案國會完成三讀，政府卻毀憲亂政不執行；遇到天災要等到全民當起鏟子超人，政府才開始認真救災；大法官會議、NCC、中選會都因賴政府瀆職擺爛陷入停擺。

羅智強更舉例，當南韓稱我國為中國（台灣）時，外交部束手無策，這個政府、內閣有錯永遠都是別人的錯，毫無反省能力，像個永遠長不大，只會找大人哭鬧的小孩。

國民黨提醒，總統赴立法院向代表2300萬民意的國會報告，是總統的憲政義務，不是權力，總統也是人民選出來的，同樣應受到全民監督。

