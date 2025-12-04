賴清德支持美國再工業化 林岱樺：高雄軍工產業打造新護國神山

林岱樺率先提出「軍工護國產業」概念，在高雄打造新的護國神山。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今(4)日接受紐約時報專訪時表示，支持台積電與半導體廠商赴美投資，協助美國再工業化、成為AI世界中心。民進黨立委林岱樺則強調，台灣以半導體幫助美國製造業時，台美貿易談判的核心，就必須是「如何讓軍工產業在台灣、特別是在高雄打造新的護國神山」。

林岱樺早在5個月前，即在立法院率先提出「軍工護國產業」的概念，主張把無人機、無人艇、國艦國造等軍工產業，納入台美合作架構。她的主張，在最近賴清德提出1.25兆國防特別預算時，特別強調支持投資軍工產業。

林岱樺認為，半導體產業可以協助美國再工業化，美國則應透過技術轉移、合作研發、供應鏈整合與共同生產，協助台灣在軍工與高階製造領域升級， 特別是以高雄為基地，打造軍工護國產業聚落，讓國家安全與地方產業一起受惠。

林岱樺要求經濟部，立即啟動三項對策，第一，協助中小企業取得國際認證、參與跨國研發，真正打入半導體與軍工供應鏈；第二，鼓勵外資與國際大廠採用更多「台灣製造」的設備、 零組件與耗材，讓在地廠商有機會升級；第三，強化產學與技職體系合作，特別是高雄的螺絲、金屬扣件、模具、機械與電子等領域，為未來軍工與半導體雙軸發展培養人才。

經濟部長龔明鑫也回應，會以高雄為重點基地，在兩個月內提出具體因應報告。 林岱樺指出，一片晶圓背後是超過三百道製程，靠的就是大量金屬加工、化學材料、模具與精密設備，而這些能量，高雄本來就具備；若能再結合無人機、無人艇等軍工系統與測試場域，「傳統產業就不再只是『老產業』，而是新的護國神山的根基」。

