「賴清德支持誰，我就反對誰」謝寒冰爆南部民進黨支持者心聲

外交部長林佳龍日前公開表態支持有意競選高雄市長提名的綠委林岱樺，這一舉動引起了廣泛的關注和討論。媒體人謝寒冰指出，目前綠營內部對賴清德的氛圍日益緊張，尤其在南部和高雄地區，支持者對賴的態度愈發不滿，甚至出現了對賴清德的不信任感。

外交部長林佳龍。（圖／中天新聞）

在社交媒體上，林佳龍強調林岱樺的清白與能力，這是否意味著他與賴清德之間的關係已經出現裂痕？謝寒冰在直播中提到，賴清德必須保住高雄和台南這兩個關鍵的選區，否則他的黨主席地位將岌岌可危。

廣告 廣告

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

謝寒冰質疑，賴清德若強行推動賴瑞隆參選，是否能夠獲得選民的支持，並指出目前的民調顯示林岱樺的支持率正在下滑，這對她的選情造成了威脅。他警告，若綠營內部持續不和，可能會導致2026年選舉時出現分裂的局面。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／資料照）

謝寒冰強調，也有南部的民進黨支持者表示，「賴清德支持誰，我就反對誰」。這一現象顯示出綠營內部的緊張局勢，未來的選舉前景充滿變數。

謝寒冰也質疑，林佳龍是不是看到了這個態勢？因為南二都只要掉一席，賴清德的黨主席就沒了。

延伸閱讀

林岱樺引爆綠營派系內鬨！溫朗東開第一槍宣布：退出正國會、退出選舉

憂川普挺台動搖！CNN爆台灣擬撤換駐美代表？林佳龍急否認

林佳龍表態力挺遭圍剿！林岱樺說話了：不要傷害我的朋友