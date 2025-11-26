賴清德改口了？總統府：2027年是「節點」並非指稱大陸將攻台

總統賴清德今（26）日宣稱2027年大陸要武統台灣，因此規劃「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算，但總統府晚間澄清不是指大陸2027年發動戰爭。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

總統府26日晚間聲明，有關部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台，總統府發言人郭雅慧表示，這是錯誤的片面解讀。

賴清德26日宣稱2027年大陸武統台灣。（圖／中天新聞）

郭雅慧指出：「事實上總統於記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的『民主台灣』，變成威權統治下的『中國台灣』，這並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭；所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。」

賴清德26日宣稱2027年大陸武統台灣。（圖／中天新聞）

郭雅慧稱：「綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期，因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。」

