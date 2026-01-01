賴清德新年指中國擴張野心升高 國台辦超氣：謊言！祖國統一必定實現

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍2025年末又實施圍台軍演，總統賴清德今（1）日發表2026新年談話時指出，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。對此，國台辦氣炸喊，賴清德講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，在島內實行「威權統治」，劣跡斑斑之人有何資格和顏面奢談民主、自由、公義、團結？

賴清德今天在新年談話中表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

賴清德強調，新年的第一天，他也要再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。他說，可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間，這應該是要不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

對此，國台辦發言人陳斌華痛批，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其台獨立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陳斌華稱，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持台獨分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。他稱，為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞備戰謀獨、全民皆兵，把民眾綁上台獨戰車，把台灣推向兵兇戰危險境。

陳斌華還嗆，對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；在島內實行「威權統治」，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」、黨同伐異，製造「寒蟬效應」，如此劣跡斑斑之人有何資格和顏面奢談民主、自由、公義、團結？

陳斌華聲稱，「無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和台獨必然敗亡的下場」。他嗆，中華民族偉大復興勢不可擋，「祖國完全統一必定實現」，希望廣大台灣同胞看清台獨邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，「同我們一道維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，攜手開創民族復興、祖國統一的美好新局」。

