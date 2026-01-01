賴清德新年盼朝野合作 侯友宜：做絕對比說好！期待大家一起學會放下

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德今（1）日上午發表2026新年談話，此次談話以「韌性之島，希望之光」為主題，也喊話，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026，「身為總統，我會積極行動，促成朝野合作」。對此，新北市長侯友宜表示，總統要用做的代表說的，期待大家一起學會放下。

侯友宜今天出席新北元旦升旗，他接受媒體聯訪時表示，新年新希望，他最盼望的就是新北好、台灣好，不管是在市政、國政，都能夠更穩健的往前走，台灣需要是大家面對所有挑戰時能夠攜手一起合作，讓國家能夠更和平、更穩定、更繁榮。

媒體也追問，新年新希望，有沒有下一步的規劃？侯友宜說，最重要是把握現在，新北市的市政建設不管是在軌道建設、三鶯線或是淡江大橋，以及社會福利不斷的加碼，帶給人民幸福，他期盼的是新北市民一年比一年好過，這樣再好不過，他把握當下全力衝刺。

至於賴清德新年談話談到希望朝野合作，侯友宜回應，面對社會的挑戰，相信人民心裡是不安跟焦慮，「更期待的是大家一起學會放下」，「做」絕對比「說」好。所以用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，更能夠團結台灣的力量往前走，「總統要用做的來代表說的」。

