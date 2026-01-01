賴清德新年談話聚焦「韌性之島希望之光」 變動中穩健前行

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

總統賴清德今天（1日）新年談話以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全民面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；賴清德並將展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。

總統賴清德（圖）1日在總統府內發表2026新年談 話，並感謝全體國人面對挑戰時展現的團結與韌性， 讓台灣在變動中穩健前行。（中央社）

民國115年元旦升旗典禮今天在總統府前舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文都出席升旗典禮。 賴清德進場時與卓榮泰、韓國瑜等人握手致意，但鄭麗文所站位置較遠，未有進一步互動。

國歌領唱成員由醫護人員組成，其中包含極地超馬選手陳彥博。 賴清德、蕭美琴等人唱完國歌，禮成後向現場群眾揮舞國旗致意後離場。

總統賴清德（前左起）1日凌晨與副總統蕭美琴、行 政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等人出席「115年元旦總統府升旗典禮」，眾人一同開口唱國歌。 （中央社）

賴清德在總統府大禮堂發表2026新年談話表示，回首過去一年，世界局勢充滿震盪，全球經貿秩序變動、國際衝突加劇、中國擴張野心持續升高，台灣也經歷幾場天災和令人痛心的社會事件，考驗著台灣的社會韌性、危機意識和全民團結。

他表示，台灣面對考驗穩健締造許多令人驚嘆的成就，包含去年經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，而台股指數也屢屢寫下新紀錄，另外失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。政府也為軍公教加薪，並連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬8元，調漲至今年的2萬9500元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。