賴清德新年談話聚焦「韌性之島希望之光」 變動中穩健前行
元旦升旗典禮 賴清德與韓國瑜握手致意、與鄭麗文無互動
總統賴清德今天（1日）新年談話以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全民面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；賴清德並將展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。
民國115年元旦升旗典禮今天在總統府前舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文都出席升旗典禮。 賴清德進場時與卓榮泰、韓國瑜等人握手致意，但鄭麗文所站位置較遠，未有進一步互動。
國歌領唱成員由醫護人員組成，其中包含極地超馬選手陳彥博。 賴清德、蕭美琴等人唱完國歌，禮成後向現場群眾揮舞國旗致意後離場。
賴清德在總統府大禮堂發表2026新年談話表示，回首過去一年，世界局勢充滿震盪，全球經貿秩序變動、國際衝突加劇、中國擴張野心持續升高，台灣也經歷幾場天災和令人痛心的社會事件，考驗著台灣的社會韌性、危機意識和全民團結。
他表示，台灣面對考驗穩健締造許多令人驚嘆的成就，包含去年經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，而台股指數也屢屢寫下新紀錄，另外失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。政府也為軍公教加薪，並連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬8元，調漲至今年的2萬9500元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。
其他人也在看
高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮
高雄市跨年夜發生槍擊案，劉姓男子不滿路邊一群男女放鞭炮起口角，不料，他竟涉嫌亮槍，朝田姓男子等人開槍。田男1胸部及小腿中...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 65
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 144
台北、台中都被比下去？全台「最強跨年」網公認在這
生活中心／李明融報導告別2025年，全台各縣市舉辦跨年活動，迎接嶄新的2026年，紛紛搬出重量級卡司陪國人一起最終倒數，有網友發文討論看了各縣市的跨年晚會後有感而發表示，台東縣是全台「最強跨年」，金曲天后張惠妹（阿妹）回家鄉開唱領軍下，還有玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等大咖，線上直播觀看人數更超過25萬，直呼「是不是2025最頂？」。民視 ・ 2 小時前 ・ 51
連鎖麻油雞店湯鍋遭倒砂糖、芥末 雙北10間分店受害警逮2嫌
雙北市多間莊家班麻油雞連鎖店，昨午（31日）蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店傳出遭人於湯鍋內傾倒砂糖、芥...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
「韌性之島、希望之光」 總統新年談話盼台灣穩健前行
賴清德總統、蕭美琴副總統今在元旦升旗典禮後，總統將在總統府發表2026年新年談話，據悉，賴將以「韌性之島，希望之光」為題，回顧2025年、展望2026年。據了解，賴總統此次新年談話以「韌性之島，希望之光」為主題，將回首2025年，感謝全體國人面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；並展望自由時報 ・ 1 小時前 ・ 15
2026元旦總統府前升旗 賴清德唱國歌了、韓國瑜、鄭麗文到場捍衛憲法
今天（1月1日）是2026年元旦，也是中華民國開國紀念，天氣雖冷且小雨連綿，總統府前廣場仍於上午6時舉行升旗典禮。賴清德總統率副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等5院正、副院長出席。國民黨主席鄭麗文戴國旗圍巾參加，人站在第二排、國安會秘書長吳釗燮的後方；賴清德手持國旗進場，且罕見開口唱國歌；藍綠較勁誰比較捍衛憲法。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
總統新年談話聚焦韌性之島希望之光 變動中穩健前行
（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德今天新年談話將以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全民面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；總統並將展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
迎接2026到來！賴清德：願國家團結中持續前行
為了迎接2026年，總統賴清德在昨（31）晚表示，政府會繼續努力打拚，「讓我們團結一心，持續前行！」副總統蕭美琴也說，新的一年，讓我們繼續團結努力，守護這塊土地。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
蔡正元涉業務侵占罪 高院判刑3年6月定讞
（中央社記者林長順台北31日電）蔡正元涉嫌掏空阿波羅公司案，高院今天依業務侵占罪判刑3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金。蔡正元涉業務侵占罪部分不得上訴而確定，商會法部分仍可上訴。中央社 ・ 13 小時前 ・ 262
1月新制懶人包：最低工資漲至2萬9500元、生育補助每胎10萬、病假還有全勤拿
1月新制除了最低工資調漲之外，在交通、醫療、民生上也有所變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列1月新制，帶你一次了解，1月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前 ・ 97
賴清德揮小國旗參加總統府升旗典禮！握手韓國瑜、與鄭麗文零互動
[Newtalk新聞] 今天是2026年元旦，總統府舉行升旗典禮，賴清德總統、副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及國民黨主席鄭麗文等朝野領袖共同出席。賴清德手拿小國旗進場，到場時也與卓榮泰、韓國瑜握手致意，韓國瑜熱情祝福「新年快樂、新年快樂！」賴清德也開心微笑，但鄭麗文所站位置較遠，雙方並無互動。 今天台北仍在下雨，氣溫只有約15度，不過仍有不少熱情民眾穿著雨衣，到總統府前參加升旗典禮。今年總統府元旦升旗典禮由四大醫事團體共同擔任主辦單位，賴清德約上午6點30分在蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下入場，賴清德手上揮舞小型國旗，並依序與卓榮泰、韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察院副院長李鴻鈞等握手致意。 隨後升起典禮開始，國歌領唱團由醫護人員及極地超馬選手陳彥博組成，唱國歌時賴清德與蕭美琴等政要都開口唱國歌，而向國旗敬禮後禮成，賴清德與蕭美琴向現場群眾揮手致意後離場。陳彥博將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約433公里，為3月1日北極圈賽事模擬訓練。 總統府前元旦升旗典禮，依往例都會邀五院院長及在野黨領袖參與。2004年，國新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 8
施振榮落選 公視董事會難產
公視第8屆董事會提名已延宕將近1年，去年12月中旬文化部終於提出14名董事、5名監察人候選名單，不過在昨日召開的審查會議，僅通過4名董事與4名監事，仍未達10名董事門檻，董事會依舊沒能組成。值得注意的是，7名現任董事全部沒過關，甚至連宏碁創辦人施振榮經兩輪投票都被否決。對此，文化部長李遠直言，「這不是羞辱，什麼才是羞辱？」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 52
蔡正元將入獄 侵占款項付房貸、裝潢遭判3年6月徒刑定讞
「三中案」唯一有罪的被告、前立法委員蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院今判處3年6月徒刑定讞，將入獄服刑，未扣案的2億3...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單 網談「百人斬情史」登熱搜第一
炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 25
家樂福改名掀論戰 網友：改這名字會被罵翻
統一（1216）集團宣布台灣家樂福要改名字了，網友們開始七嘴八舌的討論新名字要叫什麼比較好？不少網友直推「大統一」，但也有網友說，拜託別叫「大統一」，如果叫「大統一」會被罵翻，一堆人反對，就不會再走進去了。有網友圍著家樂福既有的3個字排列組合，幫忙改名為大家樂、大家福、全家福、家來福、百家樂；更有網自由時報 ・ 21 小時前 ・ 505
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5
賴總統、卓榮泰、韓國瑜出席元旦升旗典禮（2） (圖)
總統賴清德（前左2）1日凌晨出席「115年元旦總統府升旗典禮」，會中和行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前左3）等人握手寒暄。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
元旦升旗典禮 總統與韓國瑜握手致意、與鄭麗文無互動
（中央社記者郭建伸台北1日電）民國115年元旦升旗典禮今天在總統府前舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文都出席升旗典禮。總統進場時與卓榮泰、韓國瑜等人握手致意，但鄭麗文所站位置較遠，未有進一步互動。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台東跨年／玖壹壹唱完趕場台北跨年！警察開道直奔機場 切開10萬人潮
天后張惠妹（阿妹）親自坐鎮家鄉台東跨年晚會，自晚間6點起率領10組藝人接力開唱，玖壹壹擔任開場嘉賓，一口氣連唱多首經典金曲，並特別與金曲歌王葛西瓦合作限定組曲〈嘎勒阿勒〉、〈跟妳媽媽說〉，將部落語彙與街頭節奏巧妙融合，強烈風格瞬間點燃現場氣氛。不過演出一結束，玖壹壹隨即馬不停蹄趕往下一站，為了銜接台北跨年行程，在警方協助下快速離場，直奔機場搭機北上，跨縣市連趕兩場，被粉絲大讚「跨年最狂趕場王」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 60
張惠妹A-Lin雙后飆嗓嗨炸台東
時隔5年，天后aMEI張惠妹在民國114年12月31日回到家鄉台東，在國際地標海濱公園舉辦「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」。天后用心推動東部觀光，號召超過130個台東、花蓮攤販振興經濟；最令人驚喜的是「aMEI×A-Lin」雙金歌后同台飆歌，昨現場湧入超過10萬人次，線上更有18萬人一同迎接2026年。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話