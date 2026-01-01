賴清德新年談話拋朝野合作 國民黨：團結應建立在尊重憲政分際與國會監督

國民黨發言人江怡臻表示，國民黨尊重賴總統在新年向全民提出願景與期許。（翻攝自江怡臻臉書）

總統賴清德今（1日）發表新年談話，表態將以積極行動促成朝野合作，化解對立。對此，國民黨發言人江怡臻回應表示，賴總統雖多次呼籲民主團結，但真正的團結應建立在尊重憲政分際與國會監督之上；她強調，不應將不同意見簡化為杯葛或對立，「這才是民主憲政制度的核心」。

總統賴清德以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，除回顧去年經濟成長率創15年新高，更提出「安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展、民主團結」四大國家總目標。賴清德強調，政府將以積極行動促成朝野合作、化解對立，並特別感謝憲法法庭恢復運作保障民眾權益，同時表態將積極行動促成朝野合作、化解對立，讓國家團結。

對此，江怡臻回應，國民黨尊重賴總統在新年向全民提出願景與期許，也肯定政府在面對國際局勢動盪時，強調國家安全與社會穩定的重要性。然而，江怡臻也批評，其談話未回應在野訴求，僅止於情緒勒索且缺乏新意，顯然民進黨仍無解決問題能力。

江怡臻指出，即便府方羅列多項經濟政績，但面對高房價、低薪、治安及能源不穩等社會壓力，基層民眾與年輕世代更在乎成果能否「全民共享」，施政應建立在穩健財政、有效治理與不增加下一代負擔的基礎之上，而非流於口號與數據展現。

江怡臻表示，賴總統多次呼籲朝野合作、民主團結，但真正的團結應建立在尊重憲政分際、尊重國會監督、避免將不同意見簡化為杯葛或對立。她強調，國防與社會照顧固然重要，但每一筆預算與政策方向都必須接受充分討論與嚴格把關，這才是民主憲政制度的核心。

最後，江怡臻呼籲，民進黨政府能少一點政治標籤、多一點傾聽社會聲音，少一點口號、多一點務實解方，以人民福祉為最大公約數，讓中華民國在安全、繁榮與民主的道路上走得更穩健，而不是更對立。





