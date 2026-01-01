賴清德新年談話盼朝野合作 侯友宜：總統要用做的代替說的

新北市長侯友宜今率市府團隊舉行升旗典禮，行程間受訪。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕2026年元旦，各地方政府舉行升旗典禮，新北市長侯友宜今(1)日率市府團隊舉行元旦升旗典禮，席間受訪。針對總統賴清德新年談話喊出希望朝野合作，侯友宜表示，面對社會的挑戰，人民心裡的焦慮、不安，更期待的是大家學會放下，「做」絕對比「說」好，所以要用行動來符合人民需求，讓大家多一份包容心，更能團結台灣的力量往前走，總統要用做的來代替說的。

被問及地方補助款尚未撥下，是否希望財政收支劃分法修法儘速有結果？侯友宜說，新北市已經按照原來的財劃法編列預算，只要議案通過，新北會全力衝刺，讓預算通過後，新北更快速發展，才符合人民期待。

