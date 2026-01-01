賴清德新年談話頻提朝野和解 藍委籲傾聽多元聲音開啟實質對話

總統賴清德發表2026年新年談話，多次提及朝野和解，呼籲政黨放下對立、以國家利益為優先，共同強化台灣民主韌性。（圖／黃耀徵攝）

總統賴清德以「韌性之島，希望之光」為題發表2026年新年談話，談話中多次提及朝野政黨雖有競爭，但應以國家利益為優先，期盼朝野放下對立、促成和解，共同強化台灣的民主韌性。對此，國民黨立委許宇甄今（1）日表示，賴清德應正視社會不同聲音，停止以對立方式處理政治分歧，否則所謂和解恐流於口號。

回顧2024年總統與立法委員選舉結果，民進黨贏得總統、副總統選舉；國會則由國民黨與民眾黨取得多數，形成「朝小野大」的政治局面。此後，從國會改革法案爭議、大罷免行動，到行政院宣布不副署《財政收支劃分法》修法，在野黨團也接連發起政治行動，推動彈劾總統程序，政壇衝突持續升高，引發各界憂心社會對立加劇，恐衝擊台灣民主運作與社會穩定。

國民黨立委許宇甄指出，賴政府應傾聽多元聲音、透過實質朝野對話修補社會信任，讓民主回歸憲政常軌。（圖／報系資料庫）

面對賴清德在新年談話中多次表達對新一年朝野和解的期待，許宇甄表示，賴政府上任以來未正視社會分裂，反而主導全國性大罷免行動，升高政治對立，讓民主機制淪為政治鬥爭工具。她批評，賴清德至今未對這樣撕裂社會的政治路線進行任何反省，所謂「和解」、「團結」僅停留在口號層次。

她進一步指出，在遭彈劾的情況下，賴清德理應以謙卑態度面對社會監督，卻一再推諉卸責，缺乏國家領導人應有的政治責任感與格局。許宇甄強調，唯有推動朝野實質對話，傾聽不同聲音、修補社會信任，放下對立、回歸憲政常軌，中華民國才能在內外壓力交織的關鍵時刻，穩健向前。

