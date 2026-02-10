賴清德新春擬邀五院院長茶敘 黃國昌這樣看

▲立法院長韓國瑜證實總統賴清德在新春期間將邀五院院長茶敘。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國會僵局未解，立法院長韓國瑜日前表示，賴清德總統將在新春期間邀請五院院長茶敘，總統府昨日也加已證實，希望能透過茶敘化解朝野歧見。民眾黨主席黃國昌今（10）日表示，韓國瑜一項心胸寬大憂國憂民，雖然去年在大罷免期間的苦心不被賴清德接受，希望今年韓國瑜的苦心不要再被糟蹋。

黃國昌今日上午陪同民眾黨中和區市議員參選人陳怡君至中和景新市場發送春聯，並接受聯訪。針對賴清德將在新春期間邀請五院院長茶敘，黃國昌表示，去年韓國瑜也是一片好心去參加茶敘，也在茶敘過程中希望賴清德能停止大罷免，停止撕裂社會的行動，不過這樣的苦心不被接受，過去一整年都在大罷免消耗不必要的資源。

黃國昌說，他相信韓國瑜今年依然本著憂國憂民的心胸，也希望賴清德聽得下韓國瑜衷心的建議，有些衝突跟對立根本不必要，對立衝突對台灣社會不是好事，希望這樣的苦心不要再被糟蹋。

針對民眾黨李貞秀國籍爭議，韓國瑜強調保障立委問政，黃國昌表示，韓國瑜作為立院大家長一切都是按照中華民國法律制度，進行相關立院院長扮演的角色，民進黨所指的國籍爭議炒作了一兩個禮拜，該是時候喊停了，同樣一個民進黨政府，賴清德解釋跟蔡英文不一樣，現在劉世芳解釋跟過去邱太三又完全不一樣，目前賴清德政府還沒給全民妥善的解釋，李貞秀也在韓院長、大法官前宣誓效忠，民進黨一直在製造錯誤訊息，對事情的解決一點幫助都沒有。

