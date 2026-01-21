賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了

藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。​

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21日、22日召開全院委員會，藍綠黨團各派15人、民眾黨團2人，並邀請賴清德說明15分鐘後，由立委進行詢問。

而總統府今日回函指出，「依憲法法庭判決意旨，立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務。為符憲政體制，爰不予列席。」

對此，黃揚明在臉書發文直言，「在野黨要的本來就是『市長不進議會、總統不進國會』這個相罵本。」

