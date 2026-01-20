賴清德明不出席彈劾審查會 原因曝光

▲賴清德明日將不會出席立法院彈劾審查會，明日僅有朝野立委上台發言。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 在野黨發起彈劾總統賴清德案，並於明後兩日以全院委員會召開審查會，邀請賴清德赴立院說明，而總統府今（20）日透過便牋回覆立法院長韓國瑜，說明依憲法法庭判決，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予《憲法》所無義務，「為符合憲政體制，不予列席」。

賴清德透過便牋給韓國瑜，為符合憲政體制，不予列席。如今明後兩日則改為各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘，分別為國民黨團15人、民進黨團15人、民眾黨團2人。

廣告 廣告

明日發言依序為張啓楷、鍾佳濱、傅崐萁、黃國昌、沈伯洋、羅智強、陳培瑜、黃健豪、王鴻薇、許宇甄與牛煦庭。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台美關稅談判底定！賴清德：編列930億繼續挺產業「行銷世界」

逢人便讚何欣純認真拚命 賴清德遭喊錯名笑曝：曾被叫成這位總統

不是王世堅！郭正亮曝賴清德「北市第一人選」：曾邀組閣被拒