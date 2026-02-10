賴清德明偕三軍將領發表談話 籲朝野盡速通過國防特別預算

賴清德總統(中)視察國軍。(資料照片)

賴清德總統將於明天(11日)上午10點發表談話，說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，呼籲朝野共同以國家安全為重，期盼共同支持國防特別條例與國防特別預算都能盡速完成審議通過。據了解，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

總統府將於明天2月11日上午10點在總統府大禮堂舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由總統親自出席發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，除了蕭美琴副總統陪同出席，與會陣容還包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，於總統談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。

府方人士表示，賴總統去年11月即以記者會形式提出「八年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院。

由於區域友盟包括日本、韓國今年的國防預算突破一兆多並創歷史新高，以因應鄰近威權國家意圖侵擾的現實壓力，相較之下台灣八年一兆兩千五百億的國防特別預算，以台灣經濟表現來說，不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

賴清德透過此次記者會，將再度強調國防特別預算的急迫性與重要性，並向國人清楚說明其對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，呼籲朝野共同以國家安全為重，期盼共同支持國防特別條例與國防特別預算都能盡速完成審議通過。

