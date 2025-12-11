賴清德明午邀51綠委便當會 擬討論《財劃法》、反年改爭議法案怎解套

民進黨主席賴清德。資料照。李政龍攝



總統賴清德明（12/12）中午邀請51名立委到中央黨部開便當會。民進黨政策會執行長、綠委吳思瑤稍早受訪表示，有收到通知，應會討論最近立法院很多爭議法案，聽聽大家的意見，大概從《財政收支劃分法》、年改等爭議法案都會討論。

對此，民進黨發言人韓瑩表示，總統邀集黨團立委針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。

對於明天要談什麼，吳思瑤說，大概從財劃法、年改等爭議法案都會討論，還有後面很多都是透過逕付二讀，後面還有《黨產條例》、《離島建設條例》、《國籍法》等，這些爭議法案應當都會討論吧，也要看明天議程的議程如何。

此外，立法院明可能闖關反年改法案，吳思瑤說，明天議程未定，今天立法院長韓國瑜已經把年改法案排入了協商議程，簡單講，雖然沒有實質協商，但就是過水，當然明天如果要處理議程，把年改案塞進去也不意外，當然黨團準備就是明天年改有可能會被強行表決，大概是有這個心理準備。

她說，如果明天要表決，也建議黨團要爭取在表決前，讓論述的聲音要出來，不能讓他們就這樣船過水無痕，得來全不費工夫。

