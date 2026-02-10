賴清德明早10點再次親上火線開記者會 呼籲朝野支持國防特別預算

總統府今（10）日表示，總統賴清德將於明日上午10點，在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親自說明預算的整體戰略思維和政策方向。

總統賴清德將於11日上午10點在總統府再次召開記者會。（圖／總統府提供）

明日的記者會，除了賴清德親自主持外，副總統蕭美琴也陪同出席，其他與會官員包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，並在總統談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。此外，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

總統及總統府官方YouTube與社群平台將同步直播相關內容，藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

國防特別預算目前仍卡關在立法院。（圖／報系資料照）

據府方人士表示，賴清德去年11月即以記者會形式提出「八年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院。在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。

府方人士續指，再加上放眼區域情勢，日本、韓國今年提出「1年」1兆4、5千萬左右的國防預算雙雙創下歷史新高，以此因應鄰近威權國家侵擾的現實壓力。相較之下，台灣執政團隊提出「8年」1兆2千5百億的國防特別預算，以台灣經濟表現來說不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

賴清德親自說明預算的整體戰略思維和政策方向。（資料照／中天新聞）

府方人士說明，希望透過此次記者會將再度強調國防特別預算的急迫性，向國人說明對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，期盼呼籲朝野共同以國家安全為重，支持國防特別條例與國防特別預算都能盡速完成審議通過。

