賴清德明邀綠委便當會...擬討論卓榮泰「副署不執行」爭議？周玉蔻直言：無論結果如何「閣揆都做不下去」

立法院會預計明（12日）處理藍白聯手提出的反年改相關法案。據了解，總統賴清德明日中午11時50分，要邀請綠營51位立委「便當會」，預計討論國會相關議程、提案及未來朝野攻防，甚至是行政院長卓榮泰所提《財劃法》「副署」但「不執行」爭議。對此，資深媒體人周玉蔻今（11日）直言，「明天便當會無論結果如何，卓榮泰的閣揆位子都做不下去了」。

針對立院否決行政院提出的《財劃法》覆議案，行政院長卓榮泰強硬回擊，「行政院沒有必須執行的壓力」。明日賴清德召集的便當會，是否觸及政院要不要副署藍白版本《財劃法》，備受外界關注。

對此，周玉蔻於臉書發文直言，「明天便當會無論結果如何，卓榮泰的閣揆位子都做不下去了」。周玉蔻說，她不是刻意找卓榮泰麻煩，「但情勢發展到總統臨時約黨團立委明天便當會處理爭議，無論結果如何，這位閣揆就已經不適任了」。

周玉蔻表示，「天不時地不利人不和！大環境造成的，並非卓榮泰不優秀」。周玉蔻喊話，「換一位召喚得起民意、媒體會追著跑、壓得住藍白立委，反共立場鮮明的中華民國派、穩的住兩岸現狀的人接下這個位子吧」。

