賴清德明開軍購條例記者會！國防部長、參謀總長、陸海空軍司令全到場

賴清德明（11）天將召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（資料照片） 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆國防特別條例，但遭在野黨杯葛，至今仍未付委。對此，總統府今（10）日發出採訪通知，賴清德總統將於明（11）日主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，再度說明國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。此外，國防部長、參謀總長以及陸海空軍司令也都會全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

總統府今天傍晚發出採訪通知，將於明天上午10點在總統府大禮堂舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，並由賴清德親自出席發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。

據指出，除了賴清德發表談話外，副總統蕭美琴也會陪同出席；此外，包括國防部長顧立雄和參謀總長梅家樹上將，將於總統談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。

據了解，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。相關內容將同步於總統及總統府官方YouTube與社群平台直播，藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

府方人士表示，賴清德去年11月即以記者會形式提出「八年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院。他說，在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。

該人士指出，放眼區域情勢，日本、韓國今年的國防預算突破一兆多並創歷史新高，以因應鄰近威權國家意圖侵擾的現實壓力。相較之下，台灣8年1兆2500億的國防特別預算，以台灣經濟表現來說，不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

該人士表示，透過此次記者會，將再度強調國防特別預算的急迫性與重要性，並向國人清楚說明其對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性；同時，澄清近期不實造謠，呼籲朝野共同以國家安全為重，期盼共同支持國防特別條例與國防特別預算都能盡速完成審議通過。

