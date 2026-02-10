賴清德明10:00召開記者會說明國防特別預算 三軍司令將到場支持

總統府今天表示，總統賴清德明天上午10時將在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，發表談話後，將以簡報說明整體軍事投資方向、裝備採購細節等。陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將也將到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

總統府將於明天上午10時在總統府大禮堂舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，賴清德親自出席發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。出席與會者包含副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，於總統談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。

據了解，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上也將到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。總統及總統府官方YouTube與社群平台將同步直播相關內容，藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

府方人士表示，賴總統去年11月即以記者會形式提出「8年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍在立法院卡關，透過這次記者會，再度強調國防特別預算的急迫性與重要性，向國人清楚說明其對於有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，呼籲朝野共同以國家安全為重，期盼共同支持國防特別條例與國防特別預算，都能盡速完成審議通過。