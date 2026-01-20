賴清德昔奮力留下3奈米廠打消赴美傳聞…林宏文指當時發展是關鍵：現在台南產能佔台積電最重要一塊

2023年台積電3奈米晶片產量衝高，引發聯發科、輝達、高通、超微爭相導入，而此前3奈米廠傳出有意赴美，最終留在台南，即是時任台南市長的賴清德先留下5奈米廠的決策，讓後續3奈米也能落腳台南。資深財經媒體人林宏文表示，當初留下3奈米很關鍵，如今台南廠區產能也是台積電中佔最重要的一部分。

據了解，賴清德台南市長任內，與台積電溝通，協助解決五缺問題，台積電遂將5奈米廠設在南科台南區；後續賴清德接任行政院長，立即召集經濟部、科技部、國科會成立吸引投資專案會報，為留下3奈米廠努力排除障礙，台積電過後也順利落腳台南。

林宏文提到，台積電3奈米的廠當時就是時任台南市長賴清德留下來的，3奈米是很關鍵，而且現在台南的廠區產能也是整個台積電裡面佔最重要的一部分。



周玉蔻表示，賴清德太謙虛了，總統團隊也不宣傳一下，那時張忠謀也說跟台南市的合作非常好，當初的3奈米廠是大事，大家都以為台積電3奈米要到美國投資。

