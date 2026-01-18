賴清德昔當醫師！「私下暖舉」被學弟抖出：從不為自己辯白

政治中心／綜合報導

總統賴清德曾擔任醫師多年，後來因擔任陳定南競選臺灣省省長「全國醫師後援會」總召集人、從此踏入政壇，更成為台灣首位具有醫師背景的總統。對此，台大婦產科名醫施景中就分享，近期從其他醫師口中得知賴清德昔日從醫的暖舉，不僅積極幫同業謀取福利，還為枉死的醫師發起募款，令施景中不禁感嘆，「很多人把所有的事都怪到他頭上，說他獨裁，而賴總統從不為他自己辯白」。

施景中昨（17日）發文分享，近日聽到1名主任醫師親口透露的往事，對方是成大後醫、賴清德是大他6屆的學長，「他在當醫學生的時候，受過賴醫師的指導甚多。他說，賴總統絕對是個暖男醫師。」當年的成大醫院薪水不高，如果考上公務員可再加薪1萬，施景中透露，「那時成大實習醫師的薪水大約一萬元，而我那時候台大實習醫師的薪水也不過6000（1991年）」，因此賴清德還在擔任住院醫師時，就與另外一位林易煌醫師，共同組成了住院醫師權益促進會，積極為成大住院醫師謀取福利。

該醫師感嘆，賴清德從不為自己辯白。（圖／民視新聞資料照）

該醫師憶起，當年有1名林明堂醫師，父親是鄉下老農，家中盼望他從醫後可以改善家裡的生活；然而他才當醫師3個月，在急診時為了救病人，不幸被針扎得了猛爆性肝炎，短時間內就過世了。最悲劇的是，林醫師因為沒有公務人員的身分，當年只能領到少少的補償，「賴清德醫師當時毅然為他發起募款，募得90萬元，對不甚富裕的林醫師老家幫助不少。」甚至賴清德當上台南市長後也沒忘記此事，為林明堂醫師立碑紀念，「這塊碑目前仍靜靜地矗立在成大急診處的外面，紀念一位年輕的醫師，為了救病人而犧牲了他年輕的生命。」

1名醫師分享，賴清德是大他6屆的學長，曾受過對方許多指導。（圖／民視新聞資料照）

談完這段往事，該醫師也感嘆，「現下許多政治人物，為了己身政治利益，都和敵人同聲一氣，心向中共，一直在扯台灣的後腿。這些人把所有的事都怪到他頭上，說他獨裁，而賴總統從不為他自己辯白。」施景中也有感而發表示，「我們是在苦心積慮保護我們的一群人之下，真正能幸福的跨入萬馬奔騰的新年。」貼文一出，釣出不少網友表示，「這是真的～很受成醫學弟尊敬的學長」、「這是真的，我是成大急診員工，往事歷歷」。





原文出處：幫枉死同事募款…賴清德昔「暖男醫師事蹟」被抖出！台大醫嘆：從不為自己辯白

