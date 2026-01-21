賴清德昔稱彈劾浪費時間 黃國昌舉南韓為例：盼找到14名有良心綠委勇敢彈劾

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院今（21）日召開全院委員會，針對藍白對總統賴清德提出彈劾案，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府稱立法院無直接向總統問責之權，因此不會出席。民眾黨團總召黃國昌在發言時說，賴清德曾說在野人數不足，彈劾程序是浪費時間，但南韓前總統罷免，最後是南韓執政黨國會議員良心發現才通過彈劾，目前提案彈劾賴清德的二分之一門檻已達成，希望找到14名有良心的綠委勇敢站出來彈劾賴清德。

黃國昌在全院委員會發言。（圖／國會頻道）

黃國昌說，面對中華民國憲政史上，首次由立法院對總統所發動的彈劾程序，賴清德選擇躲避、龜縮，民進黨立委選擇幫賴清德推卸責任，這方式已經挑戰所有公民課本基本上的憲法常識。黃國昌表示，民進黨委員一直說在野黨為什麼不倒閣、不敢倒閣，他想請所有民進黨委員，回去複習一下高中、國中公民課本，倒閣對的是行政院院長，卓榮泰下台再換新的行政院長，這是哪門子追究總統違憲責任？

黃國昌說，彈劾是針對總統違反憲法，嚴肅追究法律責任憲政程序，無法理解民進黨立委，怎麼基本憲政常識，連高中生都不如。

黃國昌表示，賴清德說目前國會所踐行的彈劾總統程序是浪費時間，但真正浪費時間的就是賴清德跟民進黨，因為2025年，整個台灣陷入分裂、陷入人民彼此之間的對立跟衝突，起因是賴清德所發動的大惡罷。但當賴清德這樣的企圖失敗後，不是選擇跟在野黨溝通，也不是尊重國會，而是連國會三讀通過法律也不公布，徹底癱瘓國會、徹底架空我國民主憲政程序。

黃國昌說，為了要制衡總統濫權，國會挺身而出，舉世皆然，賴清德說沒三分之二是在浪費時間，但彈劾的程序已經成立了，當初南韓在面對違法濫權總統時，提案都沒到三分之二，當時朴槿惠、尹錫悅也不敢說南韓國會浪費時間，且最後在南韓執政黨國會議員良心發現加入彈劾行列，最後才成功彈劾。超過二分之一立委已經提案，期待接下來整個彈劾程序，能找到14位有良心的民進黨立委，有勇氣站出來對賴清德說不，勇敢站出來，就像南韓執政黨一樣，勇敢彈劾這個侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統。他最後要提醒賴清德，今天是要求賴清德以被彈劾人身份要求說明，不是請他做國情報告，這基本分別，當總統應該要有能力知道。



