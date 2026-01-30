賴清德春節視導花蓮駐軍 「鏟子超人」臂章意外成焦點

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀災，國軍派遣近萬人次挺進救援。總統賴清德今天春節慰勉負責東部作戰與救災的第二作戰區，現場官兵亦配戴官方特製的「鏟子超人」臂章，融合鏟子、泥土與群山等主視覺，展現災後重建的希望與堅毅。

軍方針對曾支援花蓮馬太鞍溪洪災後救援的部隊，發放特製的「鏟子超人」臂章給士官兵使用。（中央社）

農曆春節將至，總統賴清德今天由國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同，赴花蓮視導「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」。

值得注意的是，花防部現場官兵配戴二戰區事後特別設計的「鏟子超人」圓形臂章；至於當時從其他戰區跨區支援救災的官兵，則配戴由國防部設計的橫式臂章。

觀察臂章細節，視覺核心融合了「鏟子」、「官兵」與「泥土」，背景則以群山繚繞象徵花蓮地景，上方的太陽不僅代表希望，更象徵驅散烏雲，臂章下方特別標註光復鄉英文「GUANGFU」，象徵這段救災與重建的歷程。（中央社）

賴清德總統在春節前夕到花蓮軍事基地勗勉軍士官兵。（中天新聞）

