賴清德昨評「實力不到」今中共軍演 白委酸井底之蛙、坐井觀天

賴清德總統昨天（28日）於專訪中表示，這幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為中國實力不到，結果中共解放軍29日就宣布展開「正義使命-2025」演習。民眾黨主席黃國昌酸說，當一個總統，講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是賴清德個人，而是全體國民。

民眾黨中央黨部上午舉辦「嚴正抗議，具體反制賴清德總統級造謠」記者會。被問到賴清德指稱，中國幾十年來沒越雷池一步，是因中國實力不到，結果中共今天就宣布「正義使命」演習？黃國昌表示，一定要清楚表達民眾黨的立場，對於中共在台海發動軍演，表達嚴厲譴責跟抗議。

黃國昌提及，中共此舉完全無助於區域穩定、兩岸和平，也只是把台灣人推愈來愈遠，過去中共軍演也沒發生任何積極正面助益，只是造成兩邊對立跟緊張；此次中共軍演也一樣，不會有任何積極正面效應，對大家期待的區域穩定、兩岸和平，甚至是兩岸人民善意健康交流，僅會造成阻礙。

黃國昌指出，「至於賴清德，我是奉勸他，當一個總統講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民。」

此外，黃國昌也提到，賴清德昨天不斷強調國防自主、自我研發，這個大家都支持，因為過去進行潛水艇時，民眾黨就表達過支持立場，而凍結50％預算是希望向國人證明首艘500億潛水艇潛得下去，畢竟現在只是浮航測試，尚未潛航測試。

黃國昌質疑，且日本同等級只要150億，為何台灣要花500億？就算要多繳一點學費，現在錢也花了，「潛水艇潛得下去嗎？」更令人憤怒的是，如今國防部連標準用子彈都要用買的，這是哪門子國防自主？

