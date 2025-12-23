賴清德是否就彈劾案赴立院說明？郭雅慧：合法合憲下一律尊重

「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會，總統府發言人郭雅慧。楊亞璇攝



藍白在立法院提案彈劾總統賴清德，已列入本週五（12/26）院會議程，當日不經討論，交付全院委員會審查，依照《立法院職權行使法》規定，審查時得由立法院邀請被彈劾人列席說明，不過，民眾黨團總召黃國昌要求詢答。對此，總統府發言人郭雅慧表示，「只要在合法合憲的情況之下，我們態度一律尊重」。

藍白黨團今提出總統賴清德彈劾案，以人數優勢表決通過排入本週五院會議程，預計將交付全院委員會審查。郭雅慧今晚在「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會表示，「在憲政體制之下，立法院對於行政院長或是總統，本來就有相關的制衡手段。只要是合法合憲、程序完備，我們都給予尊重。」

郭雅慧說，只是她也要特別提醒，國政要順利運作，五權分立之下，行政、立法、司法各個機關都要如常運作，這是非常重要的。總統在國政上持續努力，明年度總預算8月就已經送進立法院，今天是12月23號，距離年底12月31號只剩下7天，總預算還沒有機會進入委員會進行討論，

她強調，要特別提醒在野黨委員們，總預算影響的，不單單國家安全與國政運作，還包括社會民生，以及地方建設都會受到影響，要懇請立法院讓總預算能夠順利完成、送出立法院。

郭雅慧進一步說明，總統已經多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望在合法合憲、程序完備的情況之下，來進行這些溝通與說明，期盼朝野能夠回到體制面，讓台灣在面臨內外挑戰時，國家能夠穩定向前，政黨立場或許不同，但國家只有一個，希望總預算能夠儘快完成，這一點特別拜託在野黨立委多多思考。

媒體追問民眾黨主席黃國昌稱希望請賴清德依照《立法院職權行使法》的規定，以被彈劾人的身分來列席說明，與剛剛發言人講的國情報告不一樣，以黃國昌的說法，有沒有違憲的疑慮？

郭雅慧回應，她剛剛已經有表達了立場，當然就是看接下來周五即將要送到立法院的委員會，還有程序上面的討論，這部分看看後續，「我表達只要在合法合憲的情況之下，我們態度一律尊重。」

