賴清德是魯莽領袖？郭正亮解讀這1字真意

[NOWnews今日新聞] 美國《時代》雜誌近日刊出一篇由保守派智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的投書，當中點名總統賴清德是「魯莽的領導人」，頻頻發表演說刺激中共，呼籲美國政府應適度約束，文章一出立刻引發台灣政壇熱議。對此，前立委郭正亮直言，reckless這一字還有「不顧一切」與「蠻幹」的意思，所以美國政府應該要出手管理變數。

郭正亮30日在政論節目《亮劍台灣》中指出，民進黨面對這場輿論危機採取兩手策略，一方面在公共輿論上企圖淡化事件，不惜得罪高德斯坦，也要將他貼上「中共同路人」的標籤；另一方面，綠營私下清楚問題嚴重，正在考慮撤換駐美代表，同時檢討與美國總統川普團隊的溝通不足。郭正亮更語帶諷刺地說：「王定宇怎麼現在不講了？青鳥趕快再繼續啊！」

郭正亮接著提到，文中「reckless」一詞，若依照英文原意為魯莽，但如果去查韋氏大字典，還包含「不顧一切、蠻幹」的多重意涵。他更套入賴清德的角度說明，「我不顧一切，我主觀這樣想，我就要這樣蠻幹！才不管你美國會陷入什麼樣的風險，我就是要幹！」

郭正亮強調，美中在西太平洋、特別是第一島鏈的軍事力量已趨平衡，甚至部分區域已是中國占上風，但美國為了要維持顏面，美軍總不能直接承認，同時也不希望戰爭爆發，因此勢必會更積極「控管相關變數」，美方此舉恐顯示出對台的警訊。

