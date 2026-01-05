賴清德是「翻版馬杜洛」？黃士修類比兩人7大爭議事件：正在台灣如實上演

​美國日前對委內瑞拉展開突襲，並逮捕總統馬杜洛夫婦，將2人押送至紐約受審，引發全球關注。有不少綠營支持者認為川普此舉也是給中國領導人習近平一個威攝，警惕別對台灣輕舉妄動。對此，核能流言終結者創辦人黃士修在臉書發文列出7點類比總統賴清德與馬杜洛德相似之處，他直言，馬杜洛過去十幾年做的每一件事，都正在台灣，如實上演。

美國總統川普日前證實空襲委內瑞拉，美軍逮捕馬杜洛，震驚全球。而台灣有不少綠營支持者也跟著高呼，委內瑞拉總統、強人馬杜洛被捕，這就是跟強大美國對著幹的下場，也以此警惕中國別輕舉妄動。

對此，黃士修發文表示，青鳥真的知道馬杜洛做了什麼，才被美國抓走嗎？黃士修隨即列出7點，類比賴清德與馬杜洛德相似之處，

第一，馬杜洛低空險勝當選，開啟長期社會對立。賴清德四成民意就職，無視過半民意反對。

第二，馬杜洛給軍方極大權力，掌管能源和礦產。賴清德提拔親信入陣，掌控媒體與公部門。

第三，馬杜洛用最高法院，卡死反對派罷免公投。賴清德用憲法法庭，沒收國會的聽證調查。

第四，馬杜洛用最高法院，廢止民選國會立法。賴清德用大法官們，閹割立法監督職權。

第五，馬杜洛透過行政手段，凍結政敵參選資格。賴清德透過司法偵辦，鎖定在野領袖清算。

第六，馬杜洛控制媒體與執照，不聽話的通通關台。賴清德坐視網軍與側翼，不服從的即刻抹紅。

第七，馬杜洛宣稱守護主權，卻讓國家通膨崩潰。賴清德高喊民主自由，卻讓憲政走向獨裁。

黃士修說，馬杜洛掌控選委會，宣布自己連任當選，強行就職，美軍突襲逮捕，押往紐約受審。一個正被押往監獄的人，他過去十幾年做的每一件事，都正在台灣，由另一個自詡民主的人，如實上演。

「歷史總是在重複自己，第一次是悲劇，再一次就變成了鬧劇。」黃士修強調，自己也很期待美國的正義力量，但是他最不希望的是拿到委內瑞拉的劇本。



