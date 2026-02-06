即時中心／黃于庭報導

農曆春節將至，總統賴清德今（6）日前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家，保護人民生命財產安全，更帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶等慰勞官兵；同時他也喊話，希望不分朝野都能支持國軍，立法院盡速審議通過國防特別預算條例，以及中央政府總預算。

總統級外送！賴清德今日登上3020公尺的小雪山雷達站，同時帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等勗勉海軍。他首先聽取任務簡報，並視導海情作業，隨後也透過迅指系統與鄭和艦官士兵通話，感謝大家巡弋台灣周邊海域、守護海疆；並表示，因為有大家堅守崗位，國人才能安心、放心。

賴清德說，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。農曆春節即將到來，除了代表全體國人再次感謝大家的辛勞，也向官士兵拜早年，祝福新年快樂、七喜春來，身體健康、家庭美滿幸福。

總統賴清德今（6）日前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等慰勞官兵。（圖／取自Flickr；作者總統府）

隨後，賴清德致詞時提到，農曆新年將至，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，一年365天、一天24小時，全年無休守護國家。從小雪山雷達站長鍾岐宏製作的意象圖版可以清楚看出，小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

賴清德期盼，國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。

總統賴清德今（6）日前往台中勗勉海軍小雪山雷達站。（圖／取自Flickr；作者總統府）

因此，賴清德喊話，國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國；同時再次呼籲，立法院能如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

最後，賴清德感性地說，在過年之際，看到國軍這麼辛勞，除了表達感動及感謝以外，希望全體國人都能支持國軍，並祝福官士兵新年快樂、工作順利、身體健康、家庭美滿幸福、七喜春來。

原文出處：快新聞／賴清德暖心外送！帶薑母鴨慰勞官兵 再勸在野：預算耽擱讓國家曝險

