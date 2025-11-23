賴清德暗嗆追思共諜 鄭麗文反擊：總統別老是在內部製造敵人

鄭麗文反擊賴清德，不要在內部製造敵人。（資料照） 圖：張良一／攝

總統賴清德昨追思黃百韜將軍，並稱「應該緬懷為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被視為暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日表示，身為中華民國領導人、總統，不要老是在內部製造敵人、裂痕。她期待賴總統停止政黨內鬥，台灣不能再內耗了。

昨天是黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德說，其多次以寡擊眾、力退共軍，而吳石等叛將則導致徐蚌會戰犧牲 55.5 萬名國軍。他強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」

鄭麗文今上午赴雲林出席「口湖健走、步步口福」活動，並於會前受訪表示，她覺得誠心為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家的所有英雄，不但要紀念，而且要繼續秉持其精神保衛國家。

鄭麗文指出，不應該把國家英雄作為政黨鬥爭的工具，也不應該消費國家的英雄，希望能記得過去中華民國歷史，不要忘記先人流血流汗。她說，身為中華民國領導人、總統，應該時時記住團結全中華民國、保衛台澎金馬才是真正的使命，不要老是在內部製造敵人、裂痕，台灣經不起再次撕裂，尤其「我們更期待賴總統停止政黨內鬥，因為台灣不能再內耗了」。

鄭麗文說，今天來到口湖，以前雲林是最窮的縣市，但是在地方上，即便這麼艱困的條件仍然不斷奮鬥，今天雲林也展現完全不同風貌。她強調，人民想要安身立命，想要拚經濟、拚生活、拚幸福，「我們真的不要再惡鬥了」。

談及國民黨立委張嘉郡表態爭取雲林縣長，鄭麗文則說，她當選黨主席那天曾說過，家裡面有個女生是最好的幸福，就是一個「安」字。她是雲林的女兒，看到雲林縣女生當家，縣長張麗善是五星級的縣長、滿意度最高，接下來張嘉郡也是女生、也是雲林女兒，「我真的希望順利世代接棒，棒棒都是最強棒」，女人當家「雲林一定安全、安定、安心，大家安啦」，這就是對張嘉郡最高的期許。

