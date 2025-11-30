賴清德暗示挺劉建國選雲林縣長？徐國勇：當然是有可能
民進黨雲林縣下屆縣長選舉人選目前以劉建國呼聲最高，但黨中央遲未定調，民進黨秘書長徐國勇今（30日）陪同總統賴清德到雲林縣褒忠鄉聚保宮參香祈福受訪指出，「劉建國當然是有可能」，支持者預估12月3日應該會有結果。
徐國勇表示，2026雲林縣長選舉民進黨人選，選對會已在進行相關討論，當然劉建國是很好的人選，要經過選對會建議後，送中執會討論通過，「你們問劉建國有沒有可能？當然是有可能。」
徐國勇說，還沒有提名的都會再討論，包括台南、高雄、嘉義、雲林縣，如何初選、如何做政見發表會也都會討論。
賴清德總統上香完畢致詞表示，劉建國長期在環境衛生委員會關心弱勢社會福利等，在他擔任副總統時帶領癌友團體爭取百億癌症基金照顧經濟弱勢病友，今年就要上路，他也承諾會與大家共同推動褒忠產業園的建設。這段談話被視為賴清德對劉建國被提名參選雲林縣長是個暗示。
