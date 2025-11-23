賴清德暗諷追思共諜 鄭麗文：不應消費國家英雄
賴清德總統暗諷追思共諜，國民黨主席鄭麗文23日到雲林縣參加活動，強調曾經為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家的所有英雄，我們不但要紀念，而且要繼續秉持他們的精神來保衛我們的國家，不應該把國家的英雄作為政黨鬥爭的工具，不應該消費這些國家的英雄。
賴清德總統22日在臉書貼文，他以三軍統帥身分，致敬殉國的國軍將領黃百韜，強調該緬懷的是為信念與軍人榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而非共諜。外界解讀賴是暗諷鄭麗文追思共諜吳石。
鄭麗文表示，我們希望記得過去中華民國所走過風雨的歷史，不要忘記先輩流血流汗，賴清德身為中華民國的領導人，身為中華民國的總統，應該時時的記住團結全中華民國，保衛台澎金馬，才是真正的使命。
鄭麗文呼籲，賴總統不要老是在內部製造敵人，不要老是在內部製造裂痕，台灣經不起再繼續的撕裂，我們更期待賴總統能夠停止政黨惡鬥，因為台灣不能夠再內耗了。
鄭麗文提到，雲林口湖曾被說是最貧窮鄉，但看看鄉親們即便在艱困的條件，仍然不斷奮鬥，今天雲林縣已展現完全不同風貌，人民想要安身立命、拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再惡鬥了。
