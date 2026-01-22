賴清德暫緩出席宏國總統就職 林佳龍曝關鍵：1/27後關係可望回溫

外交部長林佳龍22日一早接受黃暐瀚專訪。（《POP撞新聞》提供）

針對外界關切總統賴清德是否出訪宏都拉斯，外交部長林佳龍正式回應，由於宏國現任政府仍為斷交派掌權，且政權交接過程未臻完整，賴總統確認將不會出席1月27日的就職典禮。不過，林佳龍強調，隨著親台派當選人阿斯夫拉即將正式就任，台宏關係有望在「1月27日後」迎來具體進展，未來發展值得各界期待。

日前外媒報導指出賴清德總統有意安排出訪宏都拉斯，並出席新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職演說，對此，總統府已澄清該報導為臆測，外交部亦表示目前尚未收到正式邀請。林佳龍今（22日）受訪時坦言，宏都拉斯現任政府與我國並無邦交，且該國目前政權交接並不完整，若在此時安排元首出訪，時機尚未成熟，因此賴總統與其本人皆不會出席1月27日的就職儀式。

林佳龍指出，宏國總統當選人阿斯夫拉在競選期間便主張與台灣恢復邦交，其外交布局具有清晰的戰略邏輯，近期更前往華府會晤美國國務卿盧比歐，並獲得美方高度支持。林佳龍分析，阿斯夫拉屬意將美國、以色列與台灣列為最重要的三大盟盟友，顯示「台灣模式」在宏國未來的外交政策中，將扮演不可或缺的關鍵角色。

委國總統阿斯夫拉日前訪美，會晤國務卿盧比歐。

談及宏都拉斯轉向的原因，林佳龍認為我國推動的「榮邦計畫」已產生實質影響，相較於中國「一帶一路」常造成開發中國家貪腐、破產或基礎建設產權喪失，台灣在農業、醫療、海巡等領域的實質互助，令周邊國家如瓜地馬拉、貝里斯獲益良多。林佳龍強調，台灣與宏國斷交僅三年，民間與政界的人脈互動依然活絡，這為未來關係的回溫奠定了深厚基礎。

針對整體外交形勢，林佳龍表示目前12個邦交國關係均十分穩固，包括近期因以色列因素備受關注的索馬利蘭，我方亦有深度布局。至於賴總統全年的出訪規劃，外交部正針對各國節慶與重要典禮進行評估，林佳龍提到，未來若出訪拉丁美洲盟邦，「過境美國」是水到渠成且極其自然的安排，外交部將持續做好完善規劃，並由總統府適時對外宣布。





